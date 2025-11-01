«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в этом сезоне РПЛ

«Зенит» обыграл «Локомотив» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

Автором первого гола стал Педро. 19-летний бразилец отличился на 9-й минуте с передачи Максима Глушенкова. На 90+1-й минуте преимущество хозяев увеличил Андрей Мостовой, которому ассистировал Александр Ерохин.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на второе место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 27 баллами опустился на четвертую строчку. Московская команда впервые в этом сезоне проиграла в чемпионате России.

В следующем туре РПЛ питерцы на выезде сыграют против «Крыльев Советов», а железнодорожники дома встретятся с «Оренбургом». Оба матча пройдут 9 ноября.