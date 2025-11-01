«Ростов» в меньшинстве уступил «Акрону», два гола ростовчан отменили в концовке

«Ростов» дома проиграл «Акрону» в матче 14-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 78-й минуте забил форвард гостей Жилсон Беншимол, реализовавший пенальти. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР из-за фола нападающего ростовчан Роналдо на Беншимоле в своей штрафной. Бразилец получил за это нарушение желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

На 82-й минуте отличился нападающий «Ростова» Егор Голенков, но его гол был отменен из-за офсайда у защитника хозяев Умара Сако. Офсайд был зафиксирован после вмешательства ВАР, который проверял эпизод 9 минут. На 90+12-й минуте гол защитника «Ростова» Давида Семенчука также отменили из-за офсайда после вмешательства ВАР.

«Акрон» поднялся на 10-е место в таблице РПЛ с 15 очками. «Ростов», у которого также 15 очков, идет на 11-й строчке, уступая тольяттинцам по дополнительным показателям.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Ростов» встретится в гостях с «Сочи».