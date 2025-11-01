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«Ростов» в меньшинстве уступил «Акрону», два гола ростовчан отменили в концовке

Фото ФК «Ростов»

«Ростов» дома проиграл «Акрону» в матче 14-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 78-й минуте забил форвард гостей Жилсон Беншимол, реализовавший пенальти. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР из-за фола нападающего ростовчан Роналдо на Беншимоле в своей штрафной. Бразилец получил за это нарушение желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

На 82-й минуте отличился нападающий «Ростова» Егор Голенков, но его гол был отменен из-за офсайда у защитника хозяев Умара Сако. Офсайд был зафиксирован после вмешательства ВАР, который проверял эпизод 9 минут. На 90+12-й минуте гол защитника «Ростова» Давида Семенчука также отменили из-за офсайда после вмешательства ВАР.

«Акрон» поднялся на 10-е место в таблице РПЛ с 15 очками. «Ростов», у которого также 15 очков, идет на 11-й строчке, уступая тольяттинцам по дополнительным показателям.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Ростов» встретится в гостях с «Сочи».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября 2025, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Акрон
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ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Никита Кривцов

Краснодар

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Виктор Окишор
Виктор Окишор

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 2
Натан Гассама
Натан Гассама

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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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