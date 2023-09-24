«Зенит» — «Локомотив»: Кассьерра забил головой и открыл счет в матче

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил на 22-й минуте матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:0.

Вячеслав Караваев выполнил навес с правого фланга, а Кассьерра в воздухе переиграл Евгения Морозова и отправил мяч в угол ворот.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.