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Сегодня, 16:44

Дьяков: «Ростов» не будет бороться ни за медали, ни за выживание»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков не считает, что для ростовчан матч с ЦСКА в 9-м туре РПЛ будет решающим с точки зрения турнирной таблицы.

«Я не думаю, что для них это какой-то решающий матч для. Думаю, клуб не будет бороться за медали и не будет бороться за выживание. «Ростов» весь сезон будет в середине турнирной таблицы. Если сегодня команда проиграет, то не думаю, что это повлияет на результат всего сезона. Не стоит от «Ростова» ждать каких-то глобально удачных результатов в этом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Матч между командами пройдет 24 сентября на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 8 очков. ЦСКА с 12 очками идет на 8-й позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-rostov-ne-budet-borot-sya-ni-za-medali-ni-za-vy-zhivanie/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
7
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
8
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
9
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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Кр. Советов – Сочи
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Балтика – Ахмат
 1 : 0
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Спартак – Динамо
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