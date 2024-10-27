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Сегодня, 22:29

Семак: «Зенит» не смог надежно сыграть в обороне и не смог забить «Локомотиву» больше»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

— Конечно, мы не можем быть довольны ничейным исходом. Мы играем дома, хотелось победить. Преимуществом позиционным и игровым, наверное, владели, но в футболе все решают забитые мячи, и в этом отношении мы не смогли надежно сыграть в обороне и не смогли забить больше.

Хороший матч получился с точки зрения эмоций, борьбы, держал в напряжении до финального свистка. Жалко, что мы не смогли дома победить. Что касается нашей игры, то, конечно, могли забить больше, но в обороне были у нас проблемы сегодня — во втором тайме два момента и в первом тайме пару моментов. Немножко не дорабатывали, позволили сопернику создавать достаточно острые моменты. В концовке матча убойный был момент у них, и у нас был выход один в один. Была игра с хорошими моментами. Не могу сказать, что их было очень много, но тем не менее моменты создавались, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 30 очков и остался на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. В следующем матче чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо».

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

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Зенит

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Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
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 5 1 0
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