Воробьев — о травме Батракова: «У него будет обследование. Говорит, болит»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал повреждение полузащитника Алексея Батракова в матче с «Зенитом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

«У Батракова будет обследование, там все скажут. Говорит, болит», — сказал «СЭ» Воробьев.

В добавленное время Мантуан шипами попал в голеностоп Батракова. 19-летний футболист не смог продолжить игру, и его заменил Артем Тимофеев.