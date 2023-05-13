«Зенит» — «Краснодар»: Баньяц сравнял счет

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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц отметился голом в матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

Футболист забил в дальний угол на 51-й минуте с правого края штрафной. Это его третий гол в этом сезоне.

Ранее отличился форвард «Зенита» Малком.