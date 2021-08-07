На 14-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» арбитр Алексей Амелин засчитал гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со штрафного. Но после этого судья не дал возобновить игру — видеоарбитры Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе начали проверку. Затем ВАР предложили рефери самому посмотреть видеозапись.

Они заметили, что один из игроков «быков» до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к «стенке». В итоге Амелин тоже обратил на это внимание и взятие ворот отменил.

Правильно ли поступили судьи?

В прошлом году на лекции в РФС, посвященной правилам и принципам работы ВАР, было сказано, что видеоассистент не вмешивается в некоторых ситуациях, в которых за соблюдением правил игры должен следить сам судья или его помощники.

Например, ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар. ВАР только при определенных условиях вмешивается после выполнения 11-метрового удара — если вратарь или бьющий игрок не соблюдают процедуру либо нападающий или защитник нарушают установленные границы и влияют на игру. За соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) должен следить сам арбитр.

Так правильно ли поступил ВАР Матюнин, что вмешался? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот что получается:

1. Эксперты «СЭ» отправляют к главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи, который нередко по-своему трактует правила игры, а он уже давно ничего публично не комментирует.

2. На сборе перед чемпионатом-2021/22 подобная ситуация не обсуждалась.

3. Вроде бы ВАР не прав, потому что протокол не разрешает ему вмешиваться, да и игрок «Краснодара» не получил никакого преимущества, подойдя чуть ближе к «стенке».

4. Матюнин вроде бы прав, потому что нарушены правила.

Я отправил запись эпизода еще нескольким экспертам — таким же иностранцам, как и Кашшаи. Подожду, что ответят они.