«Зенит» — «Краснодар»: Матюнин вмешался — Амелин отменил гол «быков». Нарушен ли протокол ВАР?
На 14-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» арбитр Алексей Амелин засчитал гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со штрафного. Но после этого судья не дал возобновить игру — видеоарбитры Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе начали проверку. Затем ВАР предложили рефери самому посмотреть видеозапись.
Они заметили, что один из игроков «быков» до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к «стенке». В итоге Амелин тоже обратил на это внимание и взятие ворот отменил.
Правильно ли поступили судьи?
В прошлом году на лекции в РФС, посвященной правилам и принципам работы ВАР, было сказано, что видеоассистент не вмешивается в некоторых ситуациях, в которых за соблюдением правил игры должен следить сам судья или его помощники.
Например, ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар. ВАР только при определенных условиях вмешивается после выполнения 11-метрового удара — если вратарь или бьющий игрок не соблюдают процедуру либо нападающий или защитник нарушают установленные границы и влияют на игру. За соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) должен следить сам арбитр.
Так правильно ли поступил ВАР Матюнин, что вмешался? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот что получается:
1. Эксперты «СЭ» отправляют к главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи, который нередко по-своему трактует правила игры, а он уже давно ничего публично не комментирует.
2. На сборе перед чемпионатом-2021/22 подобная ситуация не обсуждалась.
3. Вроде бы ВАР не прав, потому что протокол не разрешает ему вмешиваться, да и игрок «Краснодара» не получил никакого преимущества, подойдя чуть ближе к «стенке».
4. Матюнин вроде бы прав, потому что нарушены правила.
Я отправил запись эпизода еще нескольким экспертам — таким же иностранцам, как и Кашшаи. Подожду, что ответят они.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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