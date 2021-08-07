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«Зенит» — «Краснодар»: Матюнин вмешался — Амелин отменил гол «быков». Нарушен ли протокол ВАР?

18:50
Скриншот эфира телеканала &quot;Матч ТВ&quot;. Скриншот эфира телеканала &quot;Матч ТВ&quot;.
Скриншот эфира телеканала &amp;quot;Матч ТВ&amp;quot;.
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На 14-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» арбитр Алексей Амелин засчитал гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со штрафного. Но после этого судья не дал возобновить игру — видеоарбитры Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе начали проверку. Затем ВАР предложили рефери самому посмотреть видеозапись.

Они заметили, что один из игроков «быков» до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к «стенке». В итоге Амелин тоже обратил на это внимание и взятие ворот отменил.

Правильно ли поступили судьи?

В прошлом году на лекции в РФС, посвященной правилам и принципам работы ВАР, было сказано, что видеоассистент не вмешивается в некоторых ситуациях, в которых за соблюдением правил игры должен следить сам судья или его помощники.

Например, ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар. ВАР только при определенных условиях вмешивается после выполнения 11-метрового удара — если вратарь или бьющий игрок не соблюдают процедуру либо нападающий или защитник нарушают установленные границы и влияют на игру. За соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) должен следить сам арбитр.

Так правильно ли поступил ВАР Матюнин, что вмешался? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот что получается:

1. Эксперты «СЭ» отправляют к главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи, который нередко по-своему трактует правила игры, а он уже давно ничего публично не комментирует.

2. На сборе перед чемпионатом-2021/22 подобная ситуация не обсуждалась.

3. Вроде бы ВАР не прав, потому что протокол не разрешает ему вмешиваться, да и игрок «Краснодара» не получил никакого преимущества, подойдя чуть ближе к «стенке».

4. Матюнин вроде бы прав, потому что нарушены правила.

Я отправил запись эпизода еще нескольким экспертам — таким же иностранцам, как и Кашшаи. Подожду, что ответят они.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

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Александр Бобров все материалы автора

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