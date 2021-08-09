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Норманн поблагодарил болельщиков «Ростова» за поддержку после возвращения

17:00
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поблагодарил болельщиков за поддержку после матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1). Футболист впервые появился на поле после травмы, полученной в минувшем сезоне.

«Спасибо за все добрые сообщения. Увидимся в субботу», — написал норвежец в Instagram.

В сезоне-2020/21 Норманн провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSWuJlqiiO4/

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