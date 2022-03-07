«Зенит» играет вничью с «Уфой» после первого тайма

«Зенит» принимает на своем поле «Уфу» в матче 20-го тура Тинькоф РПЛ. В первом тайме команды так и не смогли открыть счет — 0:0.

«Уфа» не нанесла ни одного удара в сторону ворот питерцев и владеет мячом менее 30 процентов времени.

Футболисты «Зенита» семь раз пробили по воротам, три попытки пришлись в створ.