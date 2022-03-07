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Сегодня, 17:17

«Ростов» и «Сочи» не забили голов в первом тайме

Анна Горшкова
Корреспондент

«Ростов» встречается с «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

«Ростов» нанес два удара в створ ворот соперника, а «Сочи» ни одного.

Единственную желтую карточку в первом тайме получил на 18-й минуте нападающий сочинской команды Кассьерра.

Встреча проходит на «Ростов Арене».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Сочи
Голы
Нобоа, 90+2 (0:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Гигович Альмквист (Мельников, 71) Глебов Хасимото (Кнудсен, 83) Фольмер (Лангович, 12) Полоз Соу (Голенков, 84)
Сочи
Адамов Дркушич Терехов (Макарчук, 63) Цаллагов Юрганов Заика Прохин Нобоа Бурмистров (Попов, 72) Ангбан (Юсупов, 46) Кассьерра (Мелкадзе, 72)
Предупреждения
Сильянов 81’, Мелехин 82’, Осипенко 90+3’  -  Кассьерра 13’, Мелкадзе 85’
Удаления
Песьяков 90+8’
Судьи
Панин (Дмитров) Петросян (Бронницы) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)

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И В Н П +/- О
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
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 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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ЦСКА – Н. Новгород
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 2 : 2
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Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
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Краснодар – Урал
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Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
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