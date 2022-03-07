«Ростов» и «Сочи» не забили голов в первом тайме

«Ростов» встречается с «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

«Ростов» нанес два удара в створ ворот соперника, а «Сочи» ни одного.

Единственную желтую карточку в первом тайме получил на 18-й минуте нападающий сочинской команды Кассьерра.

Встреча проходит на «Ростов Арене».