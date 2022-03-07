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Сегодня, 16:32

КДК РФС не получал протеста от «Химок» по итогам матча с «Локомотивом»

Артем Бухаев
Корреспондент
&amp;quot;Химки&amp;quot; проиграли &amp;quot;Локомотиву&amp;quot; со счетом 2:3.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что пока не получал протеста «Химок» на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Бумага от «Химок» пока не пришла. Протест от «Химок» пока не поступил. У них есть 72 часа с момента окончания матча, чтобы подать протест», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел чешский нападающий Ян Кухта. Это основание для подачи протеста со стороны подмосковного клуба.

Дело в том, что Кухта заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее. В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» 19 декабря прошлого года он на 81-й минуте сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота.

7 марта «Локомотив» в Москве обыграл «Химки» (3:2). Победный мяч забил Кухта.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Химки
Голы
Ламкель Зе, 6 (0:1), Керк, 8 (1:1), Изидор, 21 (2:1), Ламкель Зе, 72 (2:2), Кухта, 80 (3:2)
Нереализованный пенальти
Жемалетдинов 90
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 73) Мампаси Рыбус Марадишвили Баринов Жемалетдинов Бабкин Керк (Рыбчинский, 67) Кухта Изидор (Петров, 88)
Химки
Лантратов Тихий Волков Бруну Виана Боженов (Магомедов, 54) Глушаков Жирков (Набиуллин, 34) Главчич (Руденко, 53) Камышев (Сабович, 86) Кухарчук Ламкель Зе
Предупреждения
Марадишвили 18’, Изидор 48’  -  Бруну Виана 15’, Жирков 29’, Боженов 35’, Ламкель Зе 80’, Волков 83’
Удаления
Бруну Виана 42’ (вторая ж.к)
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Амелин (Тула) Болховитин (Ленинградская область)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Артур Григорьянц
Ян Кухта
0
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Локомотив – Химки
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