КДК РФС не получал протеста от «Химок» по итогам матча с «Локомотивом»

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что пока не получал протеста «Химок» на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Бумага от «Химок» пока не пришла. Протест от «Химок» пока не поступил. У них есть 72 часа с момента окончания матча, чтобы подать протест», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел чешский нападающий Ян Кухта. Это основание для подачи протеста со стороны подмосковного клуба.

Дело в том, что Кухта заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее. В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» 19 декабря прошлого года он на 81-й минуте сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота.

7 марта «Локомотив» в Москве обыграл «Химки» (3:2). Победный мяч забил Кухта.