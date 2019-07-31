"Зенит" и Государственный Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве. Фото Егор Бычков, "СЭ"

В среду 31 июля в Санкт-Петербурге генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подписали соглашение о сотрудничестве.

Одним из первых совместных проектов Эрмитажа и "Зенита" в рамках этого сотрудничества станет благотворительная акция "Синий квадрат". Игроки петербургского клуба создадут свои собственные вариации на тему знаменитой картины Казимира Малевича "Черный квадрат". Впоследствии их работы будут пожертвованы для проведения благотворительного аукциона. (Егор Бычков)

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