Источник: «Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой, чтобы увеличить сумму выкупа до 30 миллионов евро

«Зенит» хочет увеличить сумму выкупа в контракте нападающего Матео Кассьерры, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, для этого руководство питерского клуба планирует продлить соглашение с 26-летним колумбийцем, при этом повысив игроку зарплату. Отмечается, что на данный момент сумма выкупа игрока составляет 20 миллионов евро.

29 января координатор «Севильи» Эмилио де Диос подтвердил интерес к нападающему.

Кассьерра играет за «Зенит» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.