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Сегодня, 14:29

Источник: «Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой, чтобы увеличить сумму выкупа до 30 миллионов евро

Руслан Минаев
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Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» хочет увеличить сумму выкупа в контракте нападающего Матео Кассьерры, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, для этого руководство питерского клуба планирует продлить соглашение с 26-летним колумбийцем, при этом повысив игроку зарплату. Отмечается, что на данный момент сумма выкупа игрока составляет 20 миллионов евро.

29 января координатор «Севильи» Эмилио де Диос подтвердил интерес к нападающему.

Кассьерра играет за «Зенит» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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