Сенников назвал Литвинова и Кривцова самыми талантливыми футболистами РПЛ

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников назвал самых талантливых футболистов, которые сейчас выступают в РПЛ.

«Самый талантливый футболист в РПЛ? Сейчас все хвалят Кривцова из «Краснодара». В «Спартаке» есть Литвинов, который может стать большим футболистом. Хорошо, что развиваются академии, из которых выходят такие игроки. Раньше молодым ребятам приходилось проделывать огромный путь через ФНЛ, а сейчас, получая игровую практику в премьер-лиге, молодые футболисты быстрее растут», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Никита Кривцов провел за «Краснодар» 18 матчей и отметился 1 голом. На счету 22-летнего Руслана Литвинова 14 игр за «Спартак».