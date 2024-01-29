Агент Чистякова: «У Дмитрия все отлично, он привыкает к новой команде»

Андрей Талаев, агент защитника Дмитрия Чистякова, рассказал об адаптации футболиста в «Сочи».

«У Дмитрия все отлично, он привыкает к новой команде, вливается в коллектив», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

14 января 30-летний Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. В этом сезоне защитник сыграл только в 5 матчах в чемпионате России.

Сочинская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 18 туров.