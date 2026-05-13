Источник: Ролан Гусев входит в число кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев может возглавить ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, в ЦСКА следят за ситуацией вокруг Гусева, который может покинуть бело-голубых по окончании сезона, но пока армейцы не связывались с 48-летним специалистом.

Гусев входит в тренерский штаб «Динамо» с лета 2023 года. В ноябре 2025-го он стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина, а спустя месяц Гусева утвердили в должности до конца сезона.

«Динамо» провело 19 матчей под руководством Гусева во всех турнирах, одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и уступило в 6 встречах.

ЦСКА завершает сезон под руководством и.о. главного тренера Дмитрия Игдисамова, который сменил швейцарца Фабио Челестини.

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА (48 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» с 42 очками идет восьмым в турнирной таблице.

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