"Зенит" обыграл "Крылья Советов" (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России. Команда гарантировала себе медали чемпионата и участие в Лиге чемпионов.

У "Зенита" после победы над "Крыльями" стало 57 очков после 26 туров, его еще может обогнать "Локомотив" (49 после 26), но соперники по сегодняшней игре ЦСКА (44 после 25) и "Краснодар" (43 после 25) вдвоем питерцев уже не обойдут.

Это значит, что команда Сергея Семака финиширует не ниже третьего места и как минимум стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов.

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