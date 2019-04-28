"Зенит" уже в Лиге чемпионов. В следующем туре питерцы могут оформить чемпионство. Фото ФК "Зенит"

"Зенит" гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата-2018/19 после того, как на своем поле победил "Крылья Советов" (4:2).

Топ-5 чемпионата России.

Шансы достать питерцев сохраняют только "Локомотив" и "Краснодар", отстающие соответственно на 8 и 11 очков.

При этом сине-бело-голубые, имеющие преимущество по личным встречам над каждым преследователем (5:3 и 1:1 с "Локо" и 2:1, 4:3 с "быками"), уже в следующем туре могут официально вернуть себе титул чемпиона страны.

Для этого команде Сергея Семака нужно будет обыграть в гостях "Ахмат" и надеяться на то, что "Арсенал" дома не проиграет "Локомотиву". В случае же неудачи железнодорожников в Туле чемпионской для "Зенита" станет ничья в Грозном.

Для того чтобы, спустя четыре года вернуться в групповой турнир Лиги чемпионов, "Зениту" нужно набрать одно очко в оставшихся турах.

Фаворитом в борьбе за вторую прямую путевку в главный еврокубок остается "Локомотив", который опережает "Краснодар" на три очка и имеет преимущество по личным встречам (1:2 в гостях и 1:0 дома).

После победы над ЦСКА "Краснодар" обошел армейцев в турнирной таблице.

Для попадания в отборочный раунд Лиги чемпионов "быкам" нужно сохранить двухочковое преимущество над красно-синими, используя более простой календарь на финишной прямой. (Кирилл Бурдаков)

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