«Зенит» — «Динамо»: прямая трансляция матча
29 октября в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Динамо» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Эфир начнется в 18.30.
«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре команда Сергея Семака разгромила на своем поле «Спартак» (7:1).
«Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке в чемпионате России. В 12-м туре москвичи обыграли «Химки» (4:1).
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