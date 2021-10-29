29 октября в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Динамо» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Эфир начнется в 18.30.

«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре команда Сергея Семака разгромила на своем поле «Спартак» (7:1).

«Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке в чемпионате России. В 12-м туре москвичи обыграли «Химки» (4:1).