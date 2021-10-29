Артем Ребров рассказал об атмосфере в «Спартаке» после поражения от «Зенита»
Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал разгромное поражение красно-белых в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).
«Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера, все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол — он такой. Жизнь такая, но она продолжается. Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся.
Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы. В таких ситуациях это и нужно. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», — сказал Ребров в интервью пресс-службе «Спартака».
Завтра, 30 октября, состоится матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Начало — в 16.30 (мск).
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