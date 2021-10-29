Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Юран: «Колесниченко способен отвоевать у Айртона место в составе «Спартака»

17:05
Теги:

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» появившуюся в СМИ информацию об интересе «Спартака» к 21-летнему полузащитнику «Урала» Кириллу Колесниченко.

— Честно говоря, не удивился этой новости, — говорит Юран. — Хорошо знаю возможности Кирилла. В первой половине сезона он играл у меня в Хабаровске. Колесниченко оставил очень приятное впечатление. Думаю, он заслуживает интереса со стороны «Спартака». Ему сейчас 21 год. А в 17 он попал в рейтинг самых талантливых игроков по версии The Guardian. Кстати, наряду с Холланном. Потом немного остановился в развитии. Неудачный просмотр в ЦСКА, не получилось в «Кайрате», так как его использовали не на оптимальной позиции. В «Роторе» тоже прошло далеко не все гладко.

Я сам настаивал, чтобы забрать парня в Хабаровск. Видел его еще по выступлениям за «Чертаново». Считал, что у него есть данные. Но к нему нужен был несколько другой подход. В Хабаровске Колесниченко начал раскрываться. Хотя потенциал у него еще очень серьезный. Зимой мне позвонил президент «Урала» Григорий Иванов, наводил справки на Кирилла. Я дал по нему лестные оценки. И сейчас Колесниченко выступает в РПЛ, набирается опыта, получает ценную игровую практику. Так что, на мой взгляд, «Спартак» смотрит в верном направлении. Он может закрыть позицию и в защите, и ближе к атаке. Будущее у него точно есть. Если «Спартак» действительно превратит этот интерес в трансфер, то получит добротного исполнителя, к тому же еще и с российским паспортом.

— А готов ли он психологически к давлению в «Спартаке»?

— Да. У него были раньше определенные проблемы с психологией. Колесниченко оказался не готов к взрослому футболу ЦСКА, когда приехал туда на просмотр. Но в Хабаровске мы решили эти проблемы. К нему пришла уверенность, он стал прибавлять в этом плане. В «Урале» парень не тушуется, выходит, бьется, старается. Все уже позади. Считаю, еще способен прибавить на 35-40 процентов.

— В нынешней схеме «Спартака» ему, скорее всего, придется конкурировать с Айртоном?

— Если так, то Кирилл, в принципе, способен отвоевать место в составе. Я знаю его возможности. Но решать, конечно, главному тренеру красно-белых. Просто не стоит сразу ждать от него стремительных результатов. Надо дать немного времени. Считаю, в скорости он точно не уступает Айртону. А по работе с мячом, возможно, даже и превосходит бразильца. Время покажет. Здоровую конкуренцию никто не отменял.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Айрапетов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
0