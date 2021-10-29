Сергей Юран: «Колесниченко способен отвоевать у Айртона место в составе «Спартака»
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» появившуюся в СМИ информацию об интересе «Спартака» к 21-летнему полузащитнику «Урала» Кириллу Колесниченко.
— Честно говоря, не удивился этой новости, — говорит Юран. — Хорошо знаю возможности Кирилла. В первой половине сезона он играл у меня в Хабаровске. Колесниченко оставил очень приятное впечатление. Думаю, он заслуживает интереса со стороны «Спартака». Ему сейчас 21 год. А в 17 он попал в рейтинг самых талантливых игроков по версии The Guardian. Кстати, наряду с Холланном. Потом немного остановился в развитии. Неудачный просмотр в ЦСКА, не получилось в «Кайрате», так как его использовали не на оптимальной позиции. В «Роторе» тоже прошло далеко не все гладко.
Я сам настаивал, чтобы забрать парня в Хабаровск. Видел его еще по выступлениям за «Чертаново». Считал, что у него есть данные. Но к нему нужен был несколько другой подход. В Хабаровске Колесниченко начал раскрываться. Хотя потенциал у него еще очень серьезный. Зимой мне позвонил президент «Урала» Григорий Иванов, наводил справки на Кирилла. Я дал по нему лестные оценки. И сейчас Колесниченко выступает в РПЛ, набирается опыта, получает ценную игровую практику. Так что, на мой взгляд, «Спартак» смотрит в верном направлении. Он может закрыть позицию и в защите, и ближе к атаке. Будущее у него точно есть. Если «Спартак» действительно превратит этот интерес в трансфер, то получит добротного исполнителя, к тому же еще и с российским паспортом.
— А готов ли он психологически к давлению в «Спартаке»?
— Да. У него были раньше определенные проблемы с психологией. Колесниченко оказался не готов к взрослому футболу ЦСКА, когда приехал туда на просмотр. Но в Хабаровске мы решили эти проблемы. К нему пришла уверенность, он стал прибавлять в этом плане. В «Урале» парень не тушуется, выходит, бьется, старается. Все уже позади. Считаю, еще способен прибавить на 35-40 процентов.
— В нынешней схеме «Спартака» ему, скорее всего, придется конкурировать с Айртоном?
— Если так, то Кирилл, в принципе, способен отвоевать место в составе. Я знаю его возможности. Но решать, конечно, главному тренеру красно-белых. Просто не стоит сразу ждать от него стремительных результатов. Надо дать немного времени. Считаю, в скорости он точно не уступает Айртону. А по работе с мячом, возможно, даже и превосходит бразильца. Время покажет. Здоровую конкуренцию никто не отменял.
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