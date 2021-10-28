Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, ныне возглавляющий «Нефтехимик», поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Зенита» в 13-м туре Тинькофф премьер-лиги.

«Ожидаю интересную игру. Будет встреча двух лидеров чемпионата, — сказал Новиков корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Нельзя говорить, что это ключевой матч за чемпионство, так как еще достаточно много играть. Все может поменяться. Еще будут матчи после зимнего перерыва, каждая игра важна. «Зенит» будет играть в свой футбол, который был на протяжении всего чемпионата. Победа над «Спартаком» никак не повлияет на игру с «Динамо» в отрицательную сторону. Только в положительную. «Зенит» будет более уверенным. Он и так уверен в себе, но питерцы выйдут с хорошим настроением на матч».

Матч пройдет в пятницу, 29 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00.