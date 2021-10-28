Рауль Рианчо: «Никогда не видел в Глушакове пренебрежения. Всегда считал его победителем»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал публикацию Telegram-канала ВЧК-ОГПУ про Дениса Глушакова о том, что бывший капитан красно-белых якобы сдавал матчи с целью личной наживы.

«Господи! Я никогда не замечал такого за Денисом! Удивлюсь, если он и правда играл договорной матч! Я никогда не видел в Глушакове пренебрежения к своему делу. Всегда считал его победителем», — сказал Рианчо «СЭ».

«Спартак» не намерен обращаться в правоохранительные органы по поводу Глушакова