Бывший футболист ЦСКА Пономарев признался, что играл в договорном матче

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал «СЭ» о том, что принимал участие в договорном матче.

«Были случаи, но мы играли на ничью, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Было очень сложно. Ничейный результат не давал ни нам, ни противоположной команде абсолютно ничего. На выезде где-то играли, но помню, где именно. Случайно мы забили гол, просто кто-то в сторону ворот ударил, а вратарь пропустил. А потом они нам никак не могли забить, уж как только не расступались. Но все-таки 1:1 с кем-то сыграли. Не помню с кем, но был такой случай».

Также ветеран ЦСКА прокомментировал обвинение в адрес Дениса Глушакова, который якобы делал ставки на матчи «Спартака», когда играл за московскую команду.

«Трудно об этом говорить. Нужно иметь официальные достоверные факты. Все это недоказуемо, если это проданный матч. Если даже вы знаете, что защиту подкупили, то это не докажешь. Вратарь мог поскользнуться, или защитник упал и подарил выход один на один. Не знаю ни одного факта, чтобы что-то рассматривалось как-то официально и достоверно», — добавил Пономарев.