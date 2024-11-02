«Зенит» победил махачкалинское «Динамо»
«Зенит» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.
У хозяев голы забили Нино и Лусиано Гонду. У гостей отметился Сослан Кагермазов.
Матч из-за травм не смогли доиграть вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок и защитник Нино.
«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2
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