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Сегодня, 20:03

«Зенит» победил махачкалинское «Динамо»

Руслан Минаев
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«Зенит» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев голы забили Нино и Лусиано Гонду. У гостей отметился Сослан Кагермазов.

Матч из-за травм не смогли доиграть вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок и защитник Нино.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Динамо Мх

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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