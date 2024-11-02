«Зенит» победил махачкалинское «Динамо»

«Зенит» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев голы забили Нино и Лусиано Гонду. У гостей отметился Сослан Кагермазов.

Матч из-за травм не смогли доиграть вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок и защитник Нино.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.