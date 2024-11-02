«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Тимофеева в концовке матча

«Локомотив» на своем поле одержал победу над «Рубином» в матче 14-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Артем Тимофеев, который отличился на 88-й минуте с передачи Сергея Пиняева.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (18 баллов) располагается на седьмой позиции.

В следующем туре РПЛ московская команда 9 ноября дома сыграет против «Факела». Клуб из Казани на следующий день примет «Краснодар».