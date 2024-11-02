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«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Тимофеева в концовке матча

Алина Савинова
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2 ноября. «Локомотив» победил «Рубин» в матче РПЛ (1:0).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле одержал победу над «Рубином» в матче 14-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Артем Тимофеев, который отличился на 88-й минуте с передачи Сергея Пиняева.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (18 баллов) располагается на седьмой позиции.

В следующем туре РПЛ московская команда 9 ноября дома сыграет против «Факела». Клуб из Казани на следующий день примет «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
3
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
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Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

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Факел

 8 1 2
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