«Зенит» — «Динамо» Махачкала: видео голов матча 14-го тура РПЛ

«Зенит» ведет в счете в матче с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре РПЛ — 2:0.

15-я минута. Нино — 1:0

18-я минута. Лусиано Гонду — 2:0