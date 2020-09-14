Дзюба прервал безголевую серию. Мяч форварда «Зенита» вышел немного издевательским

Капитан «Зенита» Артем Дзюба увеличил преимущество команды в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала». Форвард отличился на 31-й минуте, сделав счет 2:0. Получив передачу, он выдержал паузу, а потом катнул мяч мимо севшего на газон вратаря туляков Артура Нигматуллина.

Для Дзюбы этот гол стал вторым в чемпионате и первым после игры первого тура с «Ротором» (2:0). После этого он не мог забить 4 игры подряд.

Как и в прошлом сезоне, Дзюба не стал показывать жест с воинским приветствием после мяча в ворота команды, за которую он играл весной 2018 года.