«Зенит» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Зенит» и «Акрон» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 6 декабря. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и тольяттинцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Акрон» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В 17 турах чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков, «Акрон» — 21. Встреча команд в первом круге в Самаре завершилась со счетом 1:1.