«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 16.30 мск

«Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 6 декабря. Игра будет проходить на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию московского дерби. Следить за основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Время начала матча было перенесено с 16.30 на 15 минут позже. Перед стартовым свистком на стадионе представят лазерное шоу в память о легенде красно-белых и отечественного футбола Никите Симоняне.

В 17 турах чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков, «Динамо» — 20 очков. Встреча команд в первом круге РПЛ прошла 13 сентября и завершилась со счетом 2:2.