Источник: «Зенит» готов заплатить 30 миллионов евро за форварда «Крузейро» Кайо Жорже

«Зенит» заинтересован в нападающем «Крузейро» Кайо Жорже, сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, представители российского клуба вышли на контакт с агентом 23-летнего бразильца и дали понять, что готовы заплатить за него 30 миллионов евро.

Отмечается, что агент футболиста не передал информацию об этом «Крузейро», поскольку сам нападающий настроен продолжить карьеру в большом европейском клубе.

Кайо Жорже выступает за «Крузейро» с лета 2024 года. Он провел 67 матчей, забил 33 гола и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро.