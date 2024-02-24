«Зенит» — 2 разгромил «Краснодар» — 2 Писарева в контрольном матче

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Вторая команда «Зенита» — 2 на сборе в Турции обыграла «Краснодар» — 2 со счетом 4:0.

Дубль оформил Алексей Барановский, еще по мячу забили Савелий Никифоров и Станислав Лапинский.

Защитник Данил Круговой вышел во втором тайме.

Состав «Зенита» на первый тайм: Бязров — Косогоров, Лобов, Емельянов (к), Костюк, Глазунов, Вершинин, Пшенников, Барановский, Козлов, Белохонов.

Состав «Зенита» на второй тайм: Бязров — Шиленок, Емельянов, Абзалилов, Круговой, Галанин, Никифоров, Барановский, Колмаков, Лапинский, Бугаенко.