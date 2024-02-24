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24 февраля, 14:41

Аршавин ответил, планирует ли работать тренером после получения лицензии

Алина Савинова
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Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин ответил на вопрос о своих планах после получения тренерской лицензии.

«Я уже был на стажировке в «Динамо», я прошел это задание в РФС, специально ездил к Марцелу Личке, потому что это задание нужно обязательно сделать. Я уже тренировал, помогал Дмитрию Владимировичу Полякову, который сейчас помощник у [Ивана] Шабарова в молодежной сборной. В принципе мне все нравилось. Планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим, главное — получить лицензию», — приводит ТАСС слова Аршавина.

Будучи футболистом, Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань». Он является трехкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: ТАСС
Андрей Аршавин
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

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