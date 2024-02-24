Аршавин ответил, планирует ли работать тренером после получения лицензии

Бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин ответил на вопрос о своих планах после получения тренерской лицензии.

«Я уже был на стажировке в «Динамо», я прошел это задание в РФС, специально ездил к Марцелу Личке, потому что это задание нужно обязательно сделать. Я уже тренировал, помогал Дмитрию Владимировичу Полякову, который сейчас помощник у [Ивана] Шабарова в молодежной сборной. В принципе мне все нравилось. Планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим, главное — получить лицензию», — приводит ТАСС слова Аршавина.

Будучи футболистом, Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань». Он является трехкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.