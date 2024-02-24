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24 февраля, 15:55

Кафанов отреагировал на желание Кержакова завершить карьеру по окончании сезона

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на слова голкипера «Зенита» Михаила Кержакова о том, что он не исключает завершение карьеры по окончании сезона.

«Я бы хотел, чтобы Миша еще поиграл. Бывает такое, когда игрок играет и напрашивается момент, что пора заканчивать. У Миши я этого не вижу. Он как хорошее вино, с каждым годом все лучше и лучше, надежнее и надежнее играет, редко ошибается. «Зениту» он пригодится, может выйти и выручить», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кержаков участвовал в 15 матчах, пропустив 12 голов. Всего на счету 37-летнего голкипера 130 игр за «Зенит».

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-kazhdyi-trener-mechtaet-chtoby-v-ego-komande-byl-takoi-vratar-kak-kerzhakov-337272/
ФК Зенит
Виталий Кафанов
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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