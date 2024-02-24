Кафанов отреагировал на желание Кержакова завершить карьеру по окончании сезона

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на слова голкипера «Зенита» Михаила Кержакова о том, что он не исключает завершение карьеры по окончании сезона.

«Я бы хотел, чтобы Миша еще поиграл. Бывает такое, когда игрок играет и напрашивается момент, что пора заканчивать. У Миши я этого не вижу. Он как хорошее вино, с каждым годом все лучше и лучше, надежнее и надежнее играет, редко ошибается. «Зениту» он пригодится, может выйти и выручить», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кержаков участвовал в 15 матчах, пропустив 12 голов. Всего на счету 37-летнего голкипера 130 игр за «Зенит».