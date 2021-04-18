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«Спартак» — «Уфа»: прямая трансляция матча РПЛ

18:00
Доменико Тедеско с футболистами «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско с футболистами «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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18 апреля «Спартак» на своем поле в Москве проведет матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой». Встреча начнется в 19.00 (по московскому времени).

Команда Доменико Тедеско с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на 15-й строчке с 17 баллами.

Следить за трансляцией матча «Спартак» — «Уфа» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Уфа»

Спартак — Уфа

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