18 апреля «Спартак» на своем поле в Москве проведет матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой». Встреча начнется в 19.00 (по московскому времени).

Команда Доменико Тедеско с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на 15-й строчке с 17 баллами.

Следить за трансляцией матча «Спартак» — «Уфа» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Уфа»