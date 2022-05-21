Карпин о разгроме от ЦСКА: «Сложно требовать стабильность от 18-19-летних игроков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«По следующему сезону нет никакого понимания. Нечего говорить. Кого-то выделять из молодых игроков не буду, у них были разные матчи. Стабильность требовать в 18-19 лет глупо, поэтому в каких-то матчах хорошо, в каких-то плохо. Главное, чтобы не было очень плохо 5-6 матчей, тогда получается, как сегодня», — сказал Карпин.

Также специалист подвел итоги сезона для своей команды.

«Итоги сезона? Сказать, что очень доволен, ничего не сказать. Больше похоже на чудо. В реалиях, в которых мы оказались в марте, без 6 иностранцев. Если бы это были иностранцы на разных позициях, то ладно, а тут без 3 опорных полузащитников. И 2 центральных защитника. Если бы уехали с разных позиций игроки, можно было бы подменить. Подменили, чем могли. Результат, думаю, превзошел самые радужные ожидания», — добавил Карпин.

В сезоне-2021/22 «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками.