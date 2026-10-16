Главный тренер «Зенита» Семак: «Дивеев и Вендел не сыграют против «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков петербургского клуба не сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ против «Ахмата».

«У Вендела на днях будет очередное обследование. Сейчас он работает по программе, чувствует себя хорошо. Уже после обследования мы сможем более точно сказать, когда он вернется в строй. В ближайшем матче он не сыграет, а в следующей игре или через одну мы ждем и надеемся, что он будет готов.

Дивеев? Игорь работает индивидуально. В этом матче он не сыграет. Надеюсь, к следующему матчу будет готовиться», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем.

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 18 октября, на «Газпром Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.

После 10 туров «Зенит» занимает третье место, набрав 21 очко. У «Ахмата» — 11 очков и 11-е место.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max