Зелимхан Бакаев: "Хотел доказать "Спартаку", что мог принести пользу команде"

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев ​рассказал о том, с какой целью ехал в тульский клуб.

– В Тулу я ехал, чтобы стать одним из лучших в России, – сказал Бакаев в интервью клубному YouTube-каналу. – Хотел доказать, что я способен играть на высоком уровне. И что ошиблись, отпустив меня, ведь я мог принести пользу и прошлой команде. Я надеюсь, что у меня получилось это сделать. Спасибо руководству "Арсенала" и тренерскому штабу, что поверили и поддерживали меня. Для меня все идеально сложилось.

Многие говорят, что в "Спартаке"​ больше давления на игроков. Честно, это отговорки в пользу слабых. Если ты психологически устойчивый и ты умеешь играть, то без разницы, где ты будешь играть. Разница только в том, в какой коллектив ты попал, к какому тренеру. Это сыграло большую роль. Я наслаждался каждым днем проведенным в Туле.

В сезоне 2018/19 Зелимхан Бакаев провел за "Арсенал" 29 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.