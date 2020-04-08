РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зелимхан Бакаев: «Хочу, чтобы Фергюсон победил Гэтжи, чтобы потом дрался с Хабибом»

21:40
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что желает победы американскому бойцу UFC Тони Фергюсону в поединке с его соотечественником Джастином Гэтжи. Футболист надеется, что Фергюсон затем проведет поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«UFC смотрю, — сказал Бакаев в прямом эфире своего Instagram. — Даже утром. Постоянно. Все карды. Хочу, чтобы Тони (Фергюсон — Прим. «СЭ») победил. Потому что я хочу, чтобы Тони с Хабибом дрался. Но Гэтжи очень жесткий. Кто знает, кто победит».

18 апреля пройдет поединок турнира UFC 249 между Фергюсоном и Гэтжи за временный титул чемпиона в легком весе. Изначально Фергюсон должен был провести титульный бой с Нурмагомедовым, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Поединок Нурмагомедов — Фергюсон сорвался в пятый раз с 2015 года.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокоду SIDIMDOMA и посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента — фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.

Опрос

проголосовало: 1127
Все опросы
UFC проведет шоу 18 апреля без Хабиба. Ваша реакция?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC сорван




Прямой эфир
Прямой эфир