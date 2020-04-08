Зелимхан Бакаев: «Хочу, чтобы Фергюсон победил Гэтжи, чтобы потом дрался с Хабибом»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что желает победы американскому бойцу UFC Тони Фергюсону в поединке с его соотечественником Джастином Гэтжи. Футболист надеется, что Фергюсон затем проведет поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«UFC смотрю, — сказал Бакаев в прямом эфире своего Instagram. — Даже утром. Постоянно. Все карды. Хочу, чтобы Тони (Фергюсон — Прим. «СЭ») победил. Потому что я хочу, чтобы Тони с Хабибом дрался. Но Гэтжи очень жесткий. Кто знает, кто победит».

18 апреля пройдет поединок турнира UFC 249 между Фергюсоном и Гэтжи за временный титул чемпиона в легком весе. Изначально Фергюсон должен был провести титульный бой с Нурмагомедовым, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Поединок Нурмагомедов — Фергюсон сорвался в пятый раз с 2015 года.