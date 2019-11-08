Зелимхан Бакаев: «Два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в сборной. Это фантастика»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о своем вызове в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года.

- Сам удивлен. Тяжело, когда два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в национальной команде. Это фантастика. Показывает, что работа ведётся не зря, — цитирует Бакаев RT.

23-летний хавбек дебютировал в составе сборной России 13 октября в матче отбора на Евро-2020 с Кипром.