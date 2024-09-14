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Сегодня, 10:30

Зделар: «С «Зенитом» трудно конкурировать в РПЛ, но нам нужно верить в себя, бороться до конца»

Константин Белов
Корреспондент
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Саша Зделар (второй справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

— В нашей лиге «Зенит» стоит особняком. С ним можно бороться?

— Мы в прошлом сезоне показали, что играть против «Зенита» можно, мы его обыгрывали в РПЛ в Санкт-Петербурге. С питерцами тяжело играть, у них хорошие футболисты, но побеждать все же можно, мы это уже демонстрировали.

— Это в личных встречах, а на дистанции конкурировать с «Зенитом» реально?

— Очень сложно, питерцы шесть лет подряд становились чемпионами. Доказывают, что с ними трудно конкурировать на дистанции. Но нам нужно верить в себя, бороться до конца и идти от игры к игре.

ЦСКА после седьмого тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
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14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
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ЦСКА – Зенит
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