Зделар: «С «Зенитом» трудно конкурировать в РПЛ, но нам нужно верить в себя, бороться до конца»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

— В нашей лиге «Зенит» стоит особняком. С ним можно бороться?

— Мы в прошлом сезоне показали, что играть против «Зенита» можно, мы его обыгрывали в РПЛ в Санкт-Петербурге. С питерцами тяжело играть, у них хорошие футболисты, но побеждать все же можно, мы это уже демонстрировали.

— Это в личных встречах, а на дистанции конкурировать с «Зенитом» реально?

— Очень сложно, питерцы шесть лет подряд становились чемпионами. Доказывают, что с ними трудно конкурировать на дистанции. Но нам нужно верить в себя, бороться до конца и идти от игры к игре.

ЦСКА после седьмого тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.