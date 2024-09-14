Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал, что летом получал предложение от клуба с Ближнего Востока

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» рассказал, что летом получил предложение от клуба с Ближнего Востока.

— Летом была информация, что ты мог покинуть ЦСКА.

— Два месяца назад, действительно, было предложение от клуба с Ближнего Востока. Но сейчас это не важно. Я — игрок ЦСКА.

— Почему эта сделка не состоялась?

— Руководство ЦСКА рассчитывает на меня. Впереди еще десять месяцев контракта, хочу помочь родной команде. Посмотрим, что будет дальше, как сложится ситуация с продлением договора.

— За счет чего ЦСКА стал для тебя родным клубом?

— Чувствую себя, как дома, как в «Партизане». Я могу разговаривать на русском языке достаточно хорошо. И, конечно, все благодаря сотрудникам клуба, которые всегда готовы помочь, сделать все для меня, семьи и каждого игрока, чтобы не было никаких проблем.

Зделар в этом сезоне провел 9 матчей за клуб и не отличился результативными действиями.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.