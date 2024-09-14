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Резидент Comedy Club Антон «Бандерас» Иванов: «Реакция на переход Соболева в «Зенит» — отрицательная»

Алексей Михайлов
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Резидент Comedy Club и болельщик «Зенита» Антон «Бандерас» Иванов в комментарии «СЭ» высказался о переходе в петербургский клуб экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Реакция на переход Соболева в «Зенит»? Как болельщика «Зенита» — отрицательная. Все-таки он замечен в некоторых таких, наверное, антизенитовских вещах — и дракой, и высказываниями, и поведением на поле. Аура, которую он имеет со своими нырками, тоже как бы... Смотришь со стороны и думаешь: «ну, это их проблемы». А теперь это и наши проблемы.

А с другой стороны, есть и положительный момент — теперь ему есть что доказывать. И он сказал, что будет доказывать на поле. Пусть доказывает. Если докажет, то будет вообще супер.

— Какие ожидания от игры Соболева в «Зените»?

— Сложно загадывать. Все от него зависит. Сейчас, в принципе, и аргентинец пришел хороший (Лусиано — Прим. «СЭ»), и Кассьера может опять вернуть свой бомбардирский запал. Тяжело будет Соболеву, но человек, который должен быть столбом в штрафной, чтобы в него попадал мяч — ну, наверное, это он.

— И наверняка у него будет запредельная мотивация.

— Мотивация мотивации рознь. Не получится первые пять матчей, и все — мотивация на нуле. Поэтому лучше пусть играет хорошо.

Александр Соболев
ФК Зенит
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