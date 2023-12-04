Зделар признался, что футболистам ЦСКА и «Ростова» было сложно играть из-за снега

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» получился тяжелым из-за снегопада в Москве.

«Мы были лучше в матче. Тяжело, конечно, было играть. Очень важная победа», — сказал Зделар ТАСС.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.

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