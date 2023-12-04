Зделар признался, что футболистам ЦСКА и «Ростова» было сложно играть из-за снега
Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» получился тяжелым из-за снегопада в Москве.
«Мы были лучше в матче. Тяжело, конечно, было играть. Очень важная победа», — сказал Зделар ТАСС.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.
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Источник: https://tass.ru/sport/19446531
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|
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|
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|
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|5
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|
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|4
|9
|18-23
|16
|
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|3
|5
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|
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|3
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|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
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|
Ахмат – Спартак
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|4.12
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|Г
|
|
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Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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Маркус Вендел
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|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
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