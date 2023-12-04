В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что уверен в продолжении сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Функционер отметил, что форвард является примером для подражания для молодых игроков.

«Мы очень рады, что уже скоро год, как мы работаем вместе. Уверен, что и дальше будем работать вместе», — цитирует Нагорных РИА «Новости».

Дзюба играет в московском клубе с февраля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года и предусматривает опцию продления еще на один год. В этом сезоне 35-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Ранее Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова сильным и грамотным специалистом.