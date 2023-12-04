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Сегодня, 10:53

В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона

Виктория Кравченко
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что уверен в продолжении сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Функционер отметил, что форвард является примером для подражания для молодых игроков.

«Мы очень рады, что уже скоро год, как мы работаем вместе. Уверен, что и дальше будем работать вместе», — цитирует Нагорных РИА «Новости».

Дзюба играет в московском клубе с февраля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года и предусматривает опцию продления еще на один год. В этом сезоне 35-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Ранее Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова сильным и грамотным специалистом.

После 17 матчей «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).
Источник: https://rsport.ria.ru/20231204/dzyuba-1913540706.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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