Зделар о переходе в «Зенит»: «Когда позвонили из клуба, сразу же сказал «да»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар объяснил, почему согласился на переход из ЦСКА в клуб из Санкт-Петербурга.

— Главная причина перехода в «Зенит»? Контракт или трофеи?

— У меня оставалось три месяца по контракту с ЦСКА. Когда позвонил «Зенит», то сразу же сказал «да».

— Но если бы ты сыграл несколько матчей, то твой контракт с ЦСКА автоматически продлился.

— Это тоже вопрос. А если завтра травма? Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Тогда не надо рисковать жизнью.

Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года. 29-летний серб перешел в «Зенит» 20 февраля 2025 года.

Футболист дебютировал за клуб из Санкт-Петербурга 1 марта в игре 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). Хавбек заменил Страхиню Эраковича на 62-й минуте встречи.