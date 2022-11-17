Юран: «Что с моим будущем? Скоро приму новую команду»

Тренер Сергей Юран ответил на вопрос о своем будущем.

«Что с моим будущем? Не переживайте, все будет хорошо. (Смеется). Скоро приму новую команду», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

Последним клубом, который возглавлял 53-летний специалист, были «Химки». В августе этого года он покинул пост главного тренера подмосковной команды, которая под его руководством дошла до финала Кубка России в сезоне-2019/20.