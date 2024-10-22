Заседание исполкома РФС пройдет 25 октября

В пятницу, 25 октября, пройдет заседание исполкома РФС, сообщается на официальном сайте организации.

В план повестки включены вопросы о всероссийских соревнованиях по футзалу; о вопросах судейства и инспектирования; об утверждении изменений в дисциплинарный регламент; о составах комитетов и комиссий.

После 12 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар» с 30 очками. На второй строчке располагается «Зенит» (29), а тройку замыкает «Локомотив» (27).