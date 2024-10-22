Экс-футболист «Рубина» Харламов рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в тюрьме

Бывший защитник «Рубина» Сергей Харламов рассказал о сложностях, с которыми большинство людей сталкиваются в тюрьме.

После завершения карьеры в 2004 году игрок занялся бизнесом, а в 2016-м подвергся аресту за финансовые махинации и был приговорен к тюремному сроку. Вышел на свободу в 2022-м году.

«Правда ли, что у заключенных есть возможность серыми способами получать «с воли» разные блага — нормальные продукты, одежду, алкоголь? Да. Я не могу раскрывать схему, как это происходит. Но в тюрьме реально можно достать практически все. Основной ходовой товар — мобильный телефон. Родным и близким все-таки все хотят звонить. В тюрьме вообще две проблемы: где взять телефон и как нормально пожрать.

Проблемы с едой? В ней было мало белка — а мне, как человеку, который занимается спортом, нужно было потреблять его в достатке. После освобождения я каждый день на протяжении полугода заходил в «Пятерочку», покупал кефир с творогом и благодарил Бога, что у меня есть такая возможность», — цитирует Харламова Sport24.

Бывший футболист выступал за «Рубин» в 1990-91 и в 1997-2004 годах.